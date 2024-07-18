Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1875 и 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1878
Отец: Павел Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1899
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Гордей-Георгий-Егор Никифорович
Рождение ребёнка
01.11.1906
Сын: Михаил Егорович
Отец ребёнка: Гордей-Георгий-Егор Никифорович
Рождение ребёнка
22.04.1908
Отец ребёнка: Гордей-Георгий-Егор Никифорович
Рождение ребёнка
16.03.1912
Дочь: (Егорова) Клавдия Георгиевна Егоровна
Отец ребёнка: Гордей-Георгий-Егор Никифорович
Рождение ребёнка
24.10.1914
Сын: Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Гордей-Георгий-Егор Никифорович
Рождение ребёнка
13.05.1918
Сын: Алексей Егорович-Георгиевич
Отец ребёнка: Гордей-Георгий-Егор Никифорович
Смерть
Неизвестно