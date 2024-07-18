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Анастасия Павловна

Место рождения

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Между 1875 и 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1878

Отец: Павел Степанович

Мать: не указана

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
02.07.1899

Муж: Гордей-Георгий-Егор Никифорович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Гордей-Георгий-Егор Никифорович

Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Михаил Егорович

Отец ребёнка: Гордей-Георгий-Егор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1908

Сын: Стефан Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Гордей-Георгий-Егор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.03.1912

Дочь: (Егорова) Клавдия Георгиевна Егоровна

Отец ребёнка: Гордей-Георгий-Егор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.10.1914

Сын: Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Гордей-Георгий-Егор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.05.1918

Сын: Алексей Егорович-Георгиевич

Отец ребёнка: Гордей-Георгий-Егор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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