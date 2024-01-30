Шиверских Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиверских Евдокия Васильевна

Шиверских Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Шиверских Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Шиверских Тимофей Алексеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Шиверских Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Шиверских Тимофей Алексеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Шиверских Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Шиверских Тимофей Алексеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиверских Тимофей Алексеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close