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Шматкова Галина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1975

Отец: Хохлов Валерий

Мать: Хохлова Любовь Робертовна

Рождение ребёнка
04.10.1996

Дочь: Шматкова Валерия Константиновна

Отец ребёнка: Шматков Константин Анатольевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.01.2004

Дочь: Шматкова Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Шматков Константин Анатольевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.07.2010

Сын: Шматков Григорий Константинович

Отец ребёнка: Шматков Константин Анатольевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.08.2013

Сын: Шматков Тихон Константинович

Отец ребёнка: Шматков Константин Анатольевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шматков Константин Анатольевич

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