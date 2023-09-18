Шматкова Галина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1975
Отец: Хохлов Валерий
Рождение ребёнка
04.10.1996
Дочь: Шматкова Валерия Константиновна
Отец ребёнка: Шматков Константин Анатольевич
Рождение ребёнка
15.01.2004
Дочь: Шматкова Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Шматков Константин Анатольевич
Рождение ребёнка
28.07.2010
Сын: Шматков Григорий Константинович
Отец ребёнка: Шматков Константин Анатольевич
Рождение ребёнка
31.08.2013
Сын: Шматков Тихон Константинович
Отец ребёнка: Шматков Константин Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно