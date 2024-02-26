Архип Федоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Федор Васильев (Ич)
Мать: Прасковья Борисова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иринья
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Анна Архипова (Вна)
Мать ребёнка: Иринья
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Иван Архип (Ов)
Мать ребёнка: Иринья
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно