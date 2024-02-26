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Архип Федоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Федор Васильев (Ич)

Мать: Прасковья Борисова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иринья

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Анна Архипова (Вна)

Мать ребёнка: Иринья

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Иван Архип (Ов)

Мать ребёнка: Иринья

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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