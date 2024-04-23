Бибарсов Махмуд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибарсов Махмуд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибарсова Суфия Махмутовна

Мать ребёнка: Бибарсова Асма

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: Бибарсова Сагида Махмутовна

Мать ребёнка: Бибарсова Асма

Рождение ребёнка
01.01.1926

Дочь: Яфясова (Бибарсова) Румия Махмутовна

Мать ребёнка: Бибарсова Асма

Рождение ребёнка
01.01.1938

Сын: Бибарсов Ханяфи Махмутович

Мать ребёнка: Бибарсова Асма

Смерть
Неизвестно

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