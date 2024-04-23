Бибарсов Махмуд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибарсова Суфия Махмутовна
Мать ребёнка: Бибарсова Асма
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: Бибарсова Сагида Махмутовна
Мать ребёнка: Бибарсова Асма
Рождение ребёнка
01.01.1926
Дочь: Яфясова (Бибарсова) Румия Махмутовна
Мать ребёнка: Бибарсова Асма
Рождение ребёнка
01.01.1938
Сын: Бибарсов Ханяфи Махмутович
Мать ребёнка: Бибарсова Асма
Смерть
Неизвестно