Бурлакова (Кирюхина) Полина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Кирюхина) Полина Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирюхин Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлаков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Слободчукова (Бурлакова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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