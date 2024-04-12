Казбан (Смолякова) Клавдия Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Смолякова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.10.1947
Дочь: Гусева Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Казбан Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.09.1951
Дочь: Черникова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Казбан Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казбан Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Казбан Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казбан Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Казбан Владимир Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно