Казбан (Смолякова) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казбан (Смолякова) Клавдия Петровна

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Смолякова Анна Ивановна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1947

Дочь: Гусева Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Казбан Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.09.1951

Дочь: Черникова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Казбан Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казбан Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Казбан Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казбан Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Казбан Владимир Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казбан Владимир Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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