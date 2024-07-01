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Крайников Николай Митрофанович

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Место рождения

Михайловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Крайников Митрофан Савельевич

Мать: Крайникова (Курышова) Варвара Терентьевна

Михайловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крайникова (Ельчанинова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1954

Сын: Крайников Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Крайникова (Ельчанинова) Анна Ивановна

Михайловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крайникова (Ельчанинова) Анна Ивановна

Михайловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1995
Михайловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

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