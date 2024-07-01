Крайников Николай Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1954
Сын: Крайников Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Крайникова (Ельчанинова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крайникова (Ельчанинова) Анна Ивановна
Смерть
1995