Ермоленко Иван Архипович 18.03.1920 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ермоленко Иван Архипович

Автор
АК
Колотова А.

мужской, родился 18.03.1920 ст., Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

умер 1996

Отец
Ермоленко Архип Кириллович1887 г.р.
Мать
Ермоленко (Луговская) Варвара Марковна1890 г.р.
Супруги
Ермоленко (Санькова) Анна АфанасьевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.03.1920

Восприемники: Анисья Марковна Климова (Луговская)

Рождение
18.03.1920 ст.

Отец: Ермоленко Архип Кириллович

Мать: Ермоленко (Луговская) Варвара Марковна

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко (Санькова) Анна Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно

Военная служба
До 01.06.1946

Призван Орджоникидзевским РВК Ташкентской области, Узбекистан. 1321сп 415сд. Демобилизован 1 июня 1946. | Медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Заполярья»

Рождение ребёнка
13.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермоленко (Санькова) Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермоленко (Санькова) Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермоленко (Санькова) Анна Афанасьевна

Смерть
1996

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