Ермоленко Иван Архипович
мужской, родился 18.03.1920 ст., Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
умер 1996
ОтецЕрмоленко Архип Кириллович1887 г.р.
МатьЕрмоленко (Луговская) Варвара Марковна1890 г.р.
Супруги
Ермоленко (Санькова) Анна АфанасьевнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.03.1920
Рождение
18.03.1920 ст.
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
До 01.06.1946
Рождение ребёнка
13.05.1947
Рождение ребёнка
13.10.1948
Рождение ребёнка
13.07.1955
Смерть
1996
Восприемники: Анисья Марковна Климова (Луговская)