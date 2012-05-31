Ширинский Вадим Игоревич
Место рождения
Дата рождения25.04.1971
Дата смерти31.05.2012
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1971
Отец: Ширинский Игорь Ефимыч
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.05.2012
Хованское кладбище
Хованское владбище