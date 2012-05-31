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Ширинский Вадим Игоревич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.04.1971

Дата смерти

31.05.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1971

Отец: Ширинский Игорь Ефимыч

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.05.2012
Хованское кладбище
Хованское владбище
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