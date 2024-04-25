Скобелев Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения09.12.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно