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Скобелев Виктор Иванович

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Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

09.12.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1920

Отец: Скобелев Иван Кузьмич

Мать: Скобелева (Разумихина) Надежда Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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