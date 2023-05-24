Исаенко Марфа Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаенко Марфа Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаенко Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаенко Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаенко Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаенко Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаенко Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Исаенко Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Исаенко Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Исаенко Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Пискунова (Исаенко) Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно

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