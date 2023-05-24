Исаенко Марфа Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаенко Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаенко Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Исаенко Георгий Тимофеевич
Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Исаенко Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Исаенко Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Пискунова (Исаенко) Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Исаенко Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно