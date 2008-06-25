Фомин Дмитрий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Дмитрий Вячеславович

Фомин Дмитрий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2008

Отец: не указан

Мать: Новичкова Марина Константиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close