Санина (Лопарева) Пелагея Алексеевна
Место рожденияд. Волчье, Мокроусовский р-н
Дата рождения1912
Дата смерти10.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Лопарев Алексей Федорович
Мать: В Г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Санин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Санин Павел
Смерть
10.01.1982
Похороны
Неизвестно