Санина (Лопарева) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санина (Лопарева) Пелагея Алексеевна

Место рождения

д. Волчье, Мокроусовский р-н

Дата рождения

1912

Дата смерти

10.01.1982

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Лопарев Алексей Федорович

Мать: В Г

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санин Павел

Смерть
10.01.1982
Похороны
Неизвестно

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