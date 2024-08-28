Пономарев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
07.10.1918
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Свадьба Вдовина Якова Сергеевича и Столяровой Вассы Дмитриевны
Поручитель
12.11.1918
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Свадьба Вдовина Михаила Васильевича и Малиной Марии Андреевны
Смерть
Неизвестно

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