Тюменцев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тюменцева) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тюменцева) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюменцев Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Нина

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