Дороган Леонид Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дороган Леонид Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.?.1924

Дата смерти

12.?.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.?.1924

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1950

Сын: Дороган Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Рыбакова Нина Никитьевна

Рождение ребёнка
20.05.1957

Дочь: Дороган Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Рыбакова Нина Никитьевна

Смерть
12.?.1996

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