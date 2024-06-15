Дороган Леонид Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.?.1924
Дата смерти12.?.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.?.1924
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1950
Сын: Дороган Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Рыбакова Нина Никитьевна
Рождение ребёнка
20.05.1957
Дочь: Дороган Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Рыбакова Нина Никитьевна
Смерть
12.?.1996