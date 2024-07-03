Новиков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Новикова) Мария (Маня) Григорьевна
Мать ребёнка: Новикова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Наталья
Рождение ребёнка
29.05.1902
Дочь: Юрченко (Новикова) Федосья Григорьевна
Мать ребёнка: Новикова Наталья
Смерть
Неизвестно