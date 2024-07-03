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Новиков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Новикова) Мария (Маня) Григорьевна

Мать ребёнка: Новикова Наталья

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Наталья

Рождение ребёнка
29.05.1902

Дочь: Юрченко (Новикова) Федосья Григорьевна

Мать ребёнка: Новикова Наталья

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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