Медынцова Первая Жена Василия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Медынцов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Медынцов Зиновий Васильев
Отец ребёнка: Медынцов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Медынцова) Агафья Васильева
Отец ребёнка: Медынцов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Медынцов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно