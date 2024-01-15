Медынцова Первая Жена Василия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медынцова Первая Жена Василия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медынцов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Медынцов Яков Васильев

Отец ребёнка: Медынцов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Медынцов Зиновий Васильев

Отец ребёнка: Медынцов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Медынцова) Агафья Васильева

Отец ребёнка: Медынцов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Медынцов Изот Васильев

Отец ребёнка: Медынцов Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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