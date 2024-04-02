Соколова (Лебедева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Лебедева) Анна Михайловна

Место рождения

Дер. Леонтьево, Масловский сельсовет, Мантуровский р-н, Костромская обл.

Дата рождения

07.08.1900

Дата смерти

26.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1900

Отец: Лебедев Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Евстигнеевич

Рождение ребёнка
27.04.1925

Сын: Соколов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич

В свид. о рождении - деревня Афанасьево Горьковской области Халбужского района
Рождение ребёнка
07.10.1926

Дочь: Зотова (Соколова) Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич

Рождение ребёнка
27.11.1927

Сын: Соколов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич

Рождение ребёнка
27.07.1929

Сын: Соколов Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич

Рождение ребёнка
28.04.1930

Сын: Соколов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич

Рождение ребёнка
03.02.1933

Сын: Соколов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич

Рождение ребёнка
20.01.1939

Дочь: Соколова Маргарита Александровична

Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич

Смерть
26.08.1976

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