Соколова (Лебедева) Анна Михайловна
Место рожденияДер. Леонтьево, Масловский сельсовет, Мантуровский р-н, Костромская обл.
Дата рождения07.08.1900
Дата смерти26.08.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1900
Отец: Лебедев Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1925
Сын: Соколов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич
В свид. о рождении - деревня Афанасьево Горьковской области Халбужского района
Рождение ребёнка
07.10.1926
Дочь: Зотова (Соколова) Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич
Рождение ребёнка
27.11.1927
Сын: Соколов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич
Рождение ребёнка
27.07.1929
Сын: Соколов Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич
Рождение ребёнка
28.04.1930
Сын: Соколов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич
Рождение ребёнка
03.02.1933
Сын: Соколов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич
Рождение ребёнка
20.01.1939
Дочь: Соколова Маргарита Александровична
Отец ребёнка: Соколов Александр Евстигнеевич
Смерть
26.08.1976