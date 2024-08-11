Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна 26.09.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна

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Место рождения

Верхнегнутов, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

26.09.1882

Дата смерти

24.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1882

Отец: Кузнецов Иван Вуколович

Мать: Кузнецова Гликерия Логгиновна

Верхнегнутов, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Около 1899

Муж: Коломийцев (Коломыйцев) Иван Степанович

Рождение ребёнка
03.08.1901

Сын: Коломийцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Коломийцев (Коломыйцев) Иван Степанович

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.04.1912

Сын: Коломейцев (Коломийцев) Николай Иванович

Отец ребёнка: Коломийцев (Коломыйцев) Иван Степанович

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.01.1916

Сын: Коломейцев (Коломийцев) Валентин Иванович

Отец ребёнка: Коломийцев (Коломыйцев) Иван Степанович

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.07.1920

Дочь: Грешная (Коломийцева) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Коломийцев (Коломыйцев) Иван Степанович

Чекалов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
24.12.1941

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