Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.09.1882
Дата смерти24.12.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1882
Бракосочетание
Около 1899
Рождение ребёнка
03.08.1901
Отец ребёнка: Коломийцев (Коломыйцев) Иван Степанович
Рождение ребёнка
13.04.1912
Рождение ребёнка
13.01.1916
Рождение ребёнка
11.07.1920
Дочь: Грешная (Коломийцева) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Коломийцев (Коломыйцев) Иван Степанович
Чекалов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
24.12.1941