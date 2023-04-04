Тихонов Иоан Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1904
Дата смерти06.01.1905
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1904
Отец: Тихонов Емельян Северьянов
Крещение
04.09.1904
Туймазинского района Республики Башкортостан. Церковная ул. 13А Храм Воздвижения Честного Креста Господня в с. Воздвиженке
Рождение Иоанна 18/22.08.1904, запись 62, файл 399 Деревни Успеновки крестьянин Емельян Северьянов Тихонов и законная жена его Евдокия Герасимова Восприемники: той же деревни крестьянин Афанасий Исаев... Показать все
Смерть
06.01.1905
Причина смерти: Оспа