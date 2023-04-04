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Тихонов Иоан Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1904

Дата смерти

06.01.1905

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1904

Отец: Тихонов Емельян Северьянов

Мать: не указана

Крещение
04.09.1904
Туймазинского района Республики Башкортостан. Церковная ул. 13А Храм Воздвижения Честного Креста Господня в с. Воздвиженке
Рождение Иоанна 18/22.08.1904, запись 62, файл 399 Деревни Успеновки крестьянин Емельян Северьянов Тихонов и законная жена его Евдокия Герасимова Восприемники: той же деревни крестьянин Афанасий Исаев... Показать все
Смерть
06.01.1905
Причина смерти: Оспа
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