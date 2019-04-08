Титоренко Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиторенко Гавриил

Титоренко Гавриил

avatar

Место рождения

Рождественка, ДВК

Дата рождения

08.04.1909

Дата смерти

02.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1909

Отец: Титоренко Герасим

Мать: Титоренко (Гаврилюк) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Титоренко) Людмила

Мать ребёнка: (Симоненко) Анисия Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Титоренко) Алла

Мать ребёнка: (Симоненко) Анисия Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Титоренко) Галина

Мать ребёнка: (Симоненко) Анисия Капитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Симоненко) Анисия Капитоновна

Смерть
02.01.1986
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.