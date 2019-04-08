Титоренко Гавриил
Место рожденияРождественка, ДВК
Дата рождения08.04.1909
Дата смерти02.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1909
Отец: Титоренко Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Титоренко) Людмила
Мать ребёнка: (Симоненко) Анисия Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Титоренко) Алла
Мать ребёнка: (Симоненко) Анисия Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Титоренко) Галина
Мать ребёнка: (Симоненко) Анисия Капитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1986
Похороны
Неизвестно