Бондаренко Светлана Петровна
Место рождения
Дата рождения17.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.07.1992
Рождение ребёнка
10.02.1993
Сын: Еремин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Еремин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
31.05.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.12.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности