Бондаренко Светлана Петровна 17.06.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондаренко Светлана Петровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

17.06.1972

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1942 г.р.

Муж

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Дети

1993 г.р.
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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972

Отец: Панфилкин Петр Иванович

Мать: Панфилкина (Борисова) Раиса Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
03.07.1992

Муж: Еремин Сергей Анатольевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.02.1993

Сын: Еремин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Еремин Сергей Анатольевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
31.05.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.12.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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