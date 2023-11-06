Литош Агафья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1907
Отец ребёнка: Литош Ефим Лукич
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919
Сын: Литош Пётр Ефимович
Отец ребёнка: Литош Ефим Лукич
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литош Ефим Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литош Ефросинья Ефимовна
Отец ребёнка: Литош Ефим Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеблецова Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Литош Ефим Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Литош Ефим Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литош Ефим Лукич
Смерть
Неизвестно