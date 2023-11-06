Литош Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литош Агафья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1907

Сын: Литош Николай Ефимович

Отец ребёнка: Литош Ефим Лукич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Литош Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Литош Ефим Лукич

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литош Елисей Ефимович

Отец ребёнка: Литош Ефим Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литош Ефросинья Ефимовна

Отец ребёнка: Литош Ефим Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеблецова Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Литош Ефим Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Литош Ефим Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литош Ефим Лукич

Смерть
Неизвестно
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