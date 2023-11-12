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Сафронова Екатерина Михайловна
Сафронова Екатерина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.1976
Пол
Женский
Отец
Кузьмин Михаил Николаевич
1954 г.р.
Мать
Кузьмина Татьяна Михайловна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.04.1976
Отец:
Кузьмин Михаил Николаевич
Мать:
Кузьмина Татьяна Михайловна
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