Коробова (Чуракова) Екатерина Игнатиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробова (Чуракова) Екатерина Игнатиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Ефим Абросимович

Место жительства
Неизвестно
Мерзляки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Коробов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Коробов Ефим Абросимович

Смерть
Неизвестно

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