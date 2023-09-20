Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Меньшиков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
25.10.1881

Сын: Меньшиков Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
16.10.1883 ст.

Сын: Меньшиков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
1 1 6 3 3 1 3 1 3 в роду от Давыда Павловича Меньшикова
Рождение ребёнка
22.08.1887

Сын: Меньшиков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
До 1894 ст.

Дочь: (Меньшикова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
01.06.1900 ст.

Сын: Меньшиков Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Лягаева (Меньшикова) Елена

Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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