Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Меньшиков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
25.10.1881
Сын: Меньшиков Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
16.10.1883 ст.
Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич
1 1 6 3 3 1 3 1 3 в роду от Давыда Павловича Меньшикова
Рождение ребёнка
22.08.1887
Сын: Меньшиков Павел Андреевич
Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
До 1894 ст.
Дочь: (Меньшикова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.06.1900 ст.
Сын: Меньшиков Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Лягаева (Меньшикова) Елена
Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно