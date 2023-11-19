Черемхина (Семёнова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемхина (Семёнова) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1928

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Пётр

Мать: Семенова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1910

Сын: Черемхин Иван Феофанович

Отец ребёнка: Черемхин Феофан Яковлевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Черемхина Пелагея Феофановна

Отец ребёнка: Черемхин Феофан Яковлевич

Рождение ребёнка
18.11.1913

Сын: Черемхин Павел Феофанович

Отец ребёнка: Черемхин Феофан Яковлевич

Рождение ребёнка
13.07.1925

Сын: Черемхин Илья Феофанович

Отец ребёнка: Черемхин Феофан Яковлевич

Смерть
Около 1928

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