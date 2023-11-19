Черемхина (Семёнова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1928
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Пётр
Мать: Семенова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1910
Отец ребёнка: Черемхин Феофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Черемхина Пелагея Феофановна
Отец ребёнка: Черемхин Феофан Яковлевич
Рождение ребёнка
18.11.1913
Сын: Черемхин Павел Феофанович
Отец ребёнка: Черемхин Феофан Яковлевич
Рождение ребёнка
13.07.1925
Отец ребёнка: Черемхин Феофан Яковлевич
Смерть
Около 1928