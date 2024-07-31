Стародубцев Петр
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Стародубцев Ананья
Мать ребёнка: Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Стародубцева) Евдокия
Мать ребёнка: Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Стародубцев Григорий
Мать ребёнка: Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Стародубцев Ефим
Мать ребёнка: Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна
Смерть
1800