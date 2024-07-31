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Стародубцев Петр

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Стародубцев Семен

Мать: Стародубцева (Нечаева) Матрена Алексеевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Стародубцев Ананья

Мать ребёнка: Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Стародубцева) Евдокия

Мать ребёнка: Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Стародубцев Григорий

Мать ребёнка: Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Стародубцев Ефим

Мать ребёнка: Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1800
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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