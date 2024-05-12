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Тырченкова Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тырченков Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тырченков Сергей Павлович

Отец ребёнка: Тырченков Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
02.04.1927

Дочь: Клёпова (Тырченкова) Любовь Павловна

Отец ребёнка: Тырченков Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
06.04.1938

Сын: Тырченков Юрий Павлович

Отец ребёнка: Тырченков Павел Григорьевич

Колодезный, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1946

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