Тырченкова Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тырченков Сергей Павлович
Отец ребёнка: Тырченков Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
02.04.1927
Дочь: Клёпова (Тырченкова) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Тырченков Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
06.04.1938
Отец ребёнка: Тырченков Павел Григорьевич
Колодезный, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1946