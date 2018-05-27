Дюкарева (Пенькова) Галина Васильевна 05.02.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дюкарева (Пенькова) Галина Васильевна

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Место рождения

Место рождения: с.Песчаное Ивнянский район Белгородской области

Дата рождения

05.02.1959

Дата смерти

27.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1959

Отец: Пеньков Василий Степанович

Мать: Пенькова Зинаида Михайловна

Место рождения: с.Песчаное Ивнянский район Белгородской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюкарев Анатолий Васильевич

Бракосочетание
10.06.1978

Муж: Дюкарев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
30.12.1981

Сын: Дюкарев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Дюкарев Анатолий Васильевич

Место рождения: с.Череново Ивнянский район Белгородской области, республика РСФСР
Смерть
27.05.2018

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