Дюкарева (Пенькова) Галина Васильевна
Место рожденияМесто рождения: с.Песчаное Ивнянский район Белгородской области
Дата рождения05.02.1959
Дата смерти27.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1959
Место рождения: с.Песчаное Ивнянский район Белгородской области
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.06.1978
Рождение ребёнка
30.12.1981
Сын: Дюкарев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Дюкарев Анатолий Васильевич
Место рождения: с.Череново Ивнянский район Белгородской области, республика РСФСР
Смерть
27.05.2018