Ротенберг (Якобсон) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротенберг (Якобсон) Рахиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1908

Дата смерти

23.12.1980

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

Между 1896 и 1898 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1908

Отец: Якобсон Давыд

Мать: Якобсон (Блюмкина) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ротенберг Борис Иосифович

Рождение ребёнка
22.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ротенберг Борис Иосифович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ротенберг Борис Иосифович

Смерть
23.12.1980

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