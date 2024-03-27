Ротенберг (Якобсон) Рахиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1908
Дата смерти23.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1908
Отец: Якобсон Давыд
Мать: Якобсон (Блюмкина) Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ротенберг Борис Иосифович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ротенберг Борис Иосифович
Смерть
23.12.1980