Рашитов Махмуд Маннанович
Место рожденияг.Душанбе, Таджикская ССР
Дата рождения20.02.1960
Дата смерти14.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.10.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно