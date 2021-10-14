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Рашитов Махмуд Маннанович

Место рождения

г.Душанбе, Таджикская ССР

Дата рождения

20.02.1960

Дата смерти

14.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1960

Отец: Рашитов Маннан Мирасович

Мать: Рашитова (Рахимова) Хадича Нигматовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.10.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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