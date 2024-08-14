Келешян (Дорофеева) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Келешян Арут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Келешян Сергей
Отец ребёнка: Келешян Арут
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Келешян Арут
Рождение ребёнка
02.07.1994
Сын: Келешян Арут
Отец ребёнка: Келешян Арут