Келешян (Дорофеева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келешян (Дорофеева) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Келешян Арут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Келешян Сергей

Отец ребёнка: Келешян Арут

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Келешян Арут

Рождение ребёнка
02.07.1994

Сын: Келешян Арут

Отец ребёнка: Келешян Арут

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