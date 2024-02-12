Порфирьев Леонид Зевинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьев Леонид Зевинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Порфирьев Зевин

Мать: Порфирьева Христина

Смерть
1985
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