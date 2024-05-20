Якушевич Степан Степанович 1947 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушевич Степан Степанович

Якушевич Степан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушевич (Галенчик) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Якушевич Максим Степанович

Мать ребёнка: Якушевич (Галенчик) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Якушевич Александр Степанович

Мать ребёнка: Якушевич (Галенчик) Наталья Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.