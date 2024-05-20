Якушевич Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1974
Сын: Якушевич Максим Степанович
Мать ребёнка: Якушевич (Галенчик) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1980
Сын: Якушевич Александр Степанович
Мать ребёнка: Якушевич (Галенчик) Наталья Николаевна