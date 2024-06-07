Шеломова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеломова Васса

Шеломова Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеломов Сидор Алексеевич

Отец ребёнка: Шеломов Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Алексей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Над речкой Кордягой, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шеломов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Шеломов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Шеломова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Шеломов Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.