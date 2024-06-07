Шеломова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шеломов Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Над речкой Кордягой, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шеломов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Шеломов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Шеломова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Шеломов Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно