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Владова (Стерликова) Надежда Васильевна
Владова (Стерликова) Надежда Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Пол
Женский
Отец
Стерликов Василий Петрович
Мать
Стерликова Мария Андреевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Стерликов Василий Петрович
Мать:
Стерликова Мария Андреевна
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