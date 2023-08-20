Владова (Стерликова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владова (Стерликова) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Стерликов Василий Петрович

Мать: Стерликова Мария Андреевна

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