Горелов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1957
Сын: Горелов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Горелова (Егорова) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
18.08.1959
Дочь: Цветкова (Горелова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Горелова (Егорова) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1962
Дочь: Земцова (Горелова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Горелова (Егорова) Надежда Михайловна
Смерть
Неизвестно