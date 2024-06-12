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Горелов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936

Отец: Горелов Павел Тихонович

Мать: Горелова Прасковья Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова (Егорова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
19.10.1957

Сын: Горелов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Горелова (Егорова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
18.08.1959

Дочь: Цветкова (Горелова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Горелова (Егорова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
14.08.1962

Дочь: Земцова (Горелова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Горелова (Егорова) Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно

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