Шнурникова Жена Ивана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнурникова Жена Ивана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнурников Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Снурников Константин Иванович

Отец ребёнка: Шнурников Иван Игнатьевич

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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