Шаньшин (Шаньгин) Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаньшин (Шаньгин) Николай Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

01.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

по записям Петрова Д.И. по записи о браке 1915-23=1892
Место жительства
Неизвестно
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
место жительства указано по его жене
Бракосочетание
26.04.1915 ст.

Жена: Шаньшина Анастасия Павловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-19-342 58об-59 №29 Флоровского рудника сельский обыватель Николай Константинов Шаньгин, первым браком, 23 года. Турьинской волости и села сельская обывательская вдова Анастасия Павлова Шипиц... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шаньшин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шаньшина Анастасия Павловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
родители предположительно https://pamyat-naroda.ru/ Шаньшин Николай Николаевич Записи из ГУК Дата рождения: __.__.1918 Место рождения: Свердловская обл., г. Краснотурьинск Дата призыва: 01.10.1938 Во... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1923

Сын: Шаньшин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Шаньшина Анастасия Павловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
данные с памятника. с сайта Память народа из картотеки награждённых орденом Отечественной войны 1 степени в 1985 году. Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Свердло... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1925

Сын: Шаньшин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Шаньшина Анастасия Павловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
с сайта Память Народа https://pamyat-naroda.ruhttps://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1108105433/ также есть 1924 г.р. точна дата рождения с памятника. родственная связь не подтвержде... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1929

Дочь: Шаньшина Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Шаньшина Анастасия Павловна

родство с родителями предположительное. может быть невестка
Смерть
01.01.1960
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
дата с памятника

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