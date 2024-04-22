Евдокея Дмитриева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокея Дмитриева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Сидор Корнилов (Ич)

Отец ребёнка: Корнила Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Матвей Корнилов (Ич)

Отец ребёнка: Корнила Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Игнатий Корнилов (Ич)

Отец ребёнка: Корнила Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Марфа Корнилова (Вна)

Отец ребёнка: Корнила Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Трофим Корнилов (Ич)

Отец ребёнка: Корнила Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнила Федоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1772
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