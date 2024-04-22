Евдокея Дмитриева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Сидор Корнилов (Ич)
Отец ребёнка: Корнила Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Матвей Корнилов (Ич)
Отец ребёнка: Корнила Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Корнила Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Марфа Корнилова (Вна)
Отец ребёнка: Корнила Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Трофим Корнилов (Ич)
Отец ребёнка: Корнила Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнила Федоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1772