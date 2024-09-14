Гатчина(Сейчас Санкт Петербург) (Торопова (Костюкова)) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатчина(Сейчас Санкт Петербург) (Торопова (Костюкова)) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торопов Иван Дмитриевич

Мать: Торопова (Руденкова) Рахиль Ивановна

Младше михаила, закончила институт в Москве и работала инженером. Жили в Гатчине, было двое сыновей: Валерий ( умер в 46 лет) и Дмитрий. Дмитрий живет с мамой в санкт петербурге
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Бондаренко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: Бондаренко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Владимир

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