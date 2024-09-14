Гатчина(Сейчас Санкт Петербург) (Торопова (Костюкова)) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Рождение
Неизвестно
Младше михаила, закончила институт в Москве и работала инженером. Жили в Гатчине, было двое сыновей: Валерий ( умер в 46 лет) и Дмитрий. Дмитрий живет с мамой в санкт петербурге
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Бондаренко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Отец ребёнка: Бондаренко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондаренко Владимир