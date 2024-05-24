Поликутин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликутин Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поликутина (Половцева) Любовь

Рождение ребёнка
29.07.1972

Сын: Поликутин Олег

Мать ребёнка: Поликутина (Половцева) Любовь

Рождение ребёнка
12.03.1975

Сын: Поликутин Игорь

Мать ребёнка: Поликутина (Половцева) Любовь

Смерть
Неизвестно

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