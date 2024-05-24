Поликутин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1972
Сын: Поликутин Олег
Мать ребёнка: Поликутина (Половцева) Любовь
Рождение ребёнка
12.03.1975
Сын: Поликутин Игорь
Мать ребёнка: Поликутина (Половцева) Любовь
Смерть
Неизвестно