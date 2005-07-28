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(Ростовцева) Яна
(Ростовцева) Яна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.2005
Пол
Женский
Отец
Ростовцев Павел Павлович
Мать
Ростовцева Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2005
Отец:
Ростовцев Павел Павлович
Мать:
Ростовцева Татьяна
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