Алексеева (Курочка) Галина Алексеева
женский, родилась Неизвестно, Белая Колпь, Шаховская, Московская область
умерла Неизвестно
ОтецКурочкин Николай Михайлов19.12.1894 г.р.
МатьКурочкина Матрёна Васильева1899 г.р.
Супруги
Алексеев Николай ВасильевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Белая Колпь, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно