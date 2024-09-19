Алексеева (Курочка) Галина Алексеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Алексеева (Курочка) Галина Алексеева

Автор
АБ
Бахвалов А.

женский, родилась Неизвестно, Белая Колпь, Шаховская, Московская область

умерла Неизвестно

Отец
Курочкин Николай Михайлов19.12.1894 г.р.
Мать
Курочкина Матрёна Васильева1899 г.р.
Супруги
Алексеев Николай ВасильевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курочкин Николай Михайлов

Мать: Курочкина Матрёна Васильева

Белая Колпь, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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