Комиссаров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1909
Дата смерти20.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1909
Отец: Комиссаров Георгий
Мать: Комиссарова Надежда
Рождение ребёнка
22.01.1940
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Комиссарова Зоя
Рождение ребёнка
22.01.1940
Сын: Комиссаров Валерий
Мать ребёнка: Комиссарова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комиссарова Зоя
Военная награда
Неизвестно
Комиссаров Николай Георгиевич Подполковник. __.__.1909 Московская обл., г. Москва. Сводная картотека Перечень наград 03.11.1944 Медаль «За боевые заслуги» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 24.06.1948 Орден Красной Звезды 03.11.1953 Орден Красного Знамени
Комиссаров Николай Георгиевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1909 Московская обл., г. Москва. Юбилейная картотека
Смерть
20.03.1991