Комиссаров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссаров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1909

Дата смерти

20.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1909

Отец: Комиссаров Георгий

Мать: Комиссарова Надежда

Рождение ребёнка
22.01.1940

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Комиссарова Зоя

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.01.1940

Сын: Комиссаров Валерий

Мать ребёнка: Комиссарова Зоя

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комиссарова Зоя

Военная награда
Неизвестно
Комиссаров Николай Георгиевич Подполковник. __.__.1909 Московская обл., г. Москва. Сводная картотека Перечень наград 03.11.1944 Медаль «За боевые заслуги» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 24.06.1948 Орден Красной Звезды 03.11.1953 Орден Красного Знамени
Комиссаров Николай Георгиевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1909 Московская обл., г. Москва. Юбилейная картотека
Смерть
20.03.1991
Москва, город федерального значения Москва
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