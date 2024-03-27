Комиссаров Николай Георгиевич Подполковник. __.__.1909 Московская обл., г. Москва. Сводная картотека Перечень наград 03.11.1944 Медаль «За боевые заслуги» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 24.06.1948 Орден Красной Звезды 03.11.1953 Орден Красного Знамени

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