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Кузнецов Исай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кузнецов Иосиф Еремеевич

Мать: Кузнецова Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
?.12.1888

Сын: Кузнецов Абрам Исаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна

Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
?.12.1888

Сын: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кузнецов Моисей Исаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна

Рождение ребёнка
22.09.1895

Дочь: Болембах Надежда (Эстер) Исаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кузнецов Яков

Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна

Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кузнецов Еремей

Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна

Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кузнецов Самуил

Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна

Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
31.07.1905

Дочь: Кролевец Гита

Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хая Исаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голда Исаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна

Смерть
1972
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутское Новоленинское
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