Кузнецов Исай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
?.12.1888
Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна
Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
?.12.1888
Сын: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна
Рождение ребёнка
22.09.1895
Дочь: Болембах Надежда (Эстер) Исаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кузнецов Яков
Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна
Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кузнецов Еремей
Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна
Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кузнецов Самуил
Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна
Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
31.07.1905
Дочь: Кролевец Гита
Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хая Исаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голда Исаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Лэя Самуиловна
Смерть
1972
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутское Новоленинское