Чурилин Евстигней Козьмин (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилин Евстигней Козьмин (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Чурилин Козьма Терентьев (Ич)

Мать: Акилина Петрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Федора Евстигнеева (Вна)

Мать ребёнка: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1771
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