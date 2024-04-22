Чурилин Евстигней Козьмин (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Федора Евстигнеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1771